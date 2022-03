Le Zebre portano in salvo altri 24 rifugiati ucraini

Questa mattina altre 24 persone ucraine sono arrivate al sicuro in Italia, fuggendo dal conflitto russo-ucraino grazie al bus organizzato dalle Zebre in collaborazione con l’agenzia viaggi Val D’Enza Tours e il sostegno dei tanti partner che hanno aderito all’iniziativa umanitaria.

E’ il secondo viaggio verso il confine ucraino promosso dalla franchigia parmigiana nel giro di dieci giorni; il club rinnova e rafforza pertanto il proprio impegno e la propria azione nella campagna a favore dei familiari dei giocatori della squadra di rugby di Kiev RC Polytechninc.

Il pullman era partito sabato mattina alla volta della località ungherese di Barabás con a bordo l’infermiere specialista Simone Sciacca del Team Studio Notarpietro e l’interprete Alessia. Questa mattina, verso le 7:30, il bus ha concluso il suo viaggio all’Hotel Passacor di Carbonara di Po (MN) dove i 24 rifugiati ucraini saranno momentaneamente ospitati e accolti.

Zebre Rugby Club ringrazia il titolare dell’Hotel Passacor Alessandro Bertolani e tutto il personale della struttura alberghiera per la disponibilità e il sostegno. Un ringraziamento speciale anche al Rugby Mantova 1975, uno dei 120 club affiliati alla Zebre Family, per essersi messo a disposizione verso le necessità delle famiglie ucraine arrivate in Italia.

La Società ricorda infine che è ancora attiva la raccolta fondi a favore delle famiglie dei giocatori del RC Polytechnic. Chiunque potrà donare liberamente sulla piattaforma GoFundMe o sul conto corrente del charity parnter del club Rugby in Ospedale.

Di seguito i riferimenti per la donazione libera

Iban

IT 20V0200811773000105213095

Intestatario

ASD Rugby Portatori di Sorrisi

Causale

Aiuti umanitari Ucraina

Eventuali disponibilità di accoglienza e ospitalità possono essere comunicate a franchigia@zebrerugbyclub.it o nel gruppo Facebook privato Zebre Rugby Club x RC Polytechnic.