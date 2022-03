«Ho trovato tutto il negozio sottosopra. E sangue ovunque»

«Quando sono arrivato ho trovato il locale messo a soqquadro, la vetrina spaccata, i prodotti degli scaffali buttati a terra. E tutto quel sangue in giro».

Il titolare del salone Red Carpet di borgo Giacomo Tommasini, la scena che si è trovato davanti quando l'altra sera è arrivato al suo negozio , non la riesce a dimenticare. Facile capire perché.

«Davvero, sembrava un mattatoio». E quel senso di profanazione, alla fine, forse è persino più doloroso del danno economico riportato nella spaccata.

«A lanciare l'allarme è stato un vicino che si è accorto di quanto stava accadendo - racconta l'esercente mostrando le eloquenti foto scattate subito dopo la razzia. - Da quello che si è ricostruito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, il ladro ha lanciato il tombino nella parte laterale del vetro. Quindi, dopo aver provocato un primo buco, ha sforzato il cristallo allargando il passaggio in cui infilarsi».

Ma il vetro scheggiato diventa una lama, il foro per quanto allargato restava una fessura: il risultato è stato tutto quel sangue. Neppure questo però ha fermato il ladro che ha avuto la forza di arrivare alla casa dove ha prelevato il fondo per poi darsi alla fuga.

«Il bottino ovviamente è limitato ma la spesa per rifare la vetrina è importante. E anche questo è un dato che ferisce chi subisce una simile irruzione».

Come è naturale, subito i carabinieri si sono messi all'opera per cercare di risalire al responsabile di questa ennesima spaccata e fino ad ora non è stato possibile identificare con certezza il colpevole. Anche se oggi, dopo aver acciuffato l'uomo che ha colpito in via Solferino con lo stesso metodo e rimediando analoghe ferite, viene spontaneo pensare che possa essere la stessa persona.

«Sarebbe un sollievo saperlo: perché la situazione non è facile per nessuno e sapere che può succedere ancora sarebbe terribile». Come lo è arrivare nel proprio negozio e trovarlo devastato. E pieno di sangue.

lu.pe.