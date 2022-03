Torna a suonare la campana di Civiltà Parmigiana, Maria Federica Ubaldi annuncia: " In campo a sostegno di Dario Costi".

Maria Federica Ubaldi è una delle esponenti della nuova Civiltà Parmigiana, il movimento fondato da Elvio Ubaldi suo padre e sindaco della città e ha deciso di scendere in campo per appoggiare il candidato sindaco civico Dario Costi.

"Abbiamo avuto tantissime richieste da cittadini di far rinascere la campana di Civiltà Parmigiana. il simbolo di vicinanza alla città. La campana torna a suonare e a chiamare a raccolta tutte le persone che vogliono mettersi in gioco venendoci ad aiutare per fare un ragionamento sulla città, fare parte di un gruppo forte e nuovo che vuole lavorare per la Parma del futuro".