Tamponamento in tangenziale nord (Crocetta): un ferito. Lunghe code

Incidente questo pomeriggio attorno alle ore 16,30 in tangenziale nord all'altezza dell'uscita 8 della Crocetta in direzione Reggio. Un'auto ed un camion si sono tamponati e la persona che era alla guida della vettura è rimasta ferita. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso con ferite di media gravità. Lungo la tangenziale, in direzione est, si sono formate lunghe code che stanno interessando anche l'ingresso da vie Emilia Ovest e l'innesto con la tangenziale ovest.