Rondini di San Ruffino, Mendi (Lipu): "Saremo felici di aiutare a reperire nidi artificiali specifici"

La primavera è in arrivo e con essa le rondini che dall'Africa affrontano il lungo viaggio per fare il nido anche qui in Italia. Non sempre però ritrovano i loro siti di nidificazione perchè l'uomo a volte ci mette le mani e la cosa è particolarmente grave in quanto la specie - secondo le stime - è già diminuita del 40% negli ultimi 20 anni.



"E' questo il caso della controversia che vede oggi discutere ecologisti e Comunità "Gli amici di Davide" che intendono realizzare alloggi per disabili a San Ruffino. Ma questo progetto, per quanto apprezzabile, comporta la distruzione di una significativa colonia di rondini. La questione - dichiara Michele Mendi, delegato Lipu di Parma - impone una serie di azioni immediate e una riflessione per il futuro".



"La cosa ottimale, vista la stagione e l'arrivo pressoché immediato delle rondini, è - dice il delegato Lipu - posticipare i lavori nella porzione di fabbricato dove insiste la colonia, fino alla fine della nidificazione e nel frattempo affrontare il tema di un adeguato tentativo di spostamento della nidificazione in un altro manufatto, cosa fattibile e già sperimentata in altri siti. Questa modalità consentirebbe non solo di salvare la nidificazione, ma anche di dar vita ad un bel progetto, dove le diverse istanze, ambientali e sociali, troverebbero un magnifico punto di intesa. Risulta che alla Comunità "Amici di Davide" siano già state fornite indicazioni per realizzare una struttura ex novo per le rondini, in questo senso la Lipu sarà felice di aiutare a reperire nidi artificiali specifici per attirare gli uccelli nella nuova casa".



“Ci tengo però a precisare - continua Michele Mendi - che queste operazioni devono essere concordate e precedute da valutazioni di personale esperto, come in ogni altro progetto. Per il futuro la Lipu auspica che, quando si è costretti ad intervenire con modifiche importanti su edifici che, spesso a causa dell'abbandono, diventano preziosi per la conservazione della biodiversità, si riesca già in fase progettuale a studiare i tempi e modi per evitare situazioni come queste dove, nella pur nelle lodevoli finalità si arriva a distruggere un importante colonia di rondini. Rispetto delle leggi e dei regolamenti, sensibilità e attenzione alla conservazione della biodiversità sono elementi essenziali in ogni progetto, qualsiasi sia la finalità"