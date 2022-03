Via Emilia Ovest, 21enne a spasso con una balestra. E in due trovati con un coltello e una spranga

Sei persone denunciate, di cui tre per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. E' il risultato dell'attività straordinaria di controllo effettuata ieri dai carabinieri della Compagnia di Parma coinvolgendo le pattuglie delle quattro Stazioni che operano in città: Parma Oltretorrente e Centro, Vigatto e San Pancrazio.

In via Emilia Ovest un 21enne con precedenti è stato trovato a passeggio con una balestra; in viale Toschi un 29enne rumeno, residente in provincia di Cremona, è stato trovato con un coltello a serramanico dalla lama di 20 cm ed infine un 35enne ad un posto di controllo è stato trovato con una spranga di metallo di quasi mezzo metro.

Sequestrati oltre 15 grammi di hashish e denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 40enne tunisino con diversi precedenti che in viale Tanara ha tentato di nascondersi alla vista della pattuglia. Mentre nei parchi della città sono stati identificati e denunciati due cittadini extracomunitari di 19 e 22 anni gravati dal divieto di ritorno nel Comune di Parm. Segnalati alla Prefettura quali assuntori tre giovani trovati con piccole quantità di stupefacente.