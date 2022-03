Piazza Ghiaia e Viale Mariotti, servizi in borghese per evitare risse e rapine tra giovani

Controlli congiunti delle forze dell'ordine nelle zone di Piazza Ghiaia, Viale Mariotti, Viale Toschi, Via Dante, Via Garibaldi e Piazzale della Pace, dove negli ultimi mesi alcuni giovani si sono resi protagonisti di episodi di violenza e rapine.

Il servizio ha visto il coinvolgimento di tre pattuglie della Polizia di Stato, due dell’Arma dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e una della Polizia Locale.

Sono state controllate in tutto 82 persone. Durante il servizio le pattuglie delle Volanti hanno notato un ragazzo che, alla vista degli agenti, si è allontanato in borgo Romagnosi.

Inseguito e fermato per identificarlo, il 25enne è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di hashish ed è stato denunciato.

Sempre in occasione di tali controlli, la Questura ha disposto anche un potenziamento dei servizi in borghese con l’obiettivo di controllare la situazione soprattutto in Piazza Ghiaia e Viale Mariotti.