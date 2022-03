Sequestrano il vicino per farsi dare un monopattino di cui non era in possesso: denunciati

C'è anche una denuncia per sequestro di persona, tra quelle redatte ieri dai carabinieri della Compagnia di Parma.

Anzi, due: nei confronti di due nigeriani che dopo avere preteso da un 50enne di Parma la restituzione di un monopattino elettrico di cui l’uomo non era in possesso, lo hanno costretto con la forza e trascinato nel piano interrato del condominio dove abitano, bloccandolo all’interno dell'ascensore fino all’arrivo nelle cantine. Qui l’uomo è riuscito a divincolarsi e a scappare lungo le scale, trovando riparo in casa fino a quando non sono arrivati i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente.

Denunciato per tentato furto, invece,un 51enne albanese che dopo essersi impossessato di un paio di scarpe all’interno di un negozio è stato bloccato dalla sicurezza e preso in consegna dalla pattuglia giunta sul posto. Un 25enne di Parma è stato trovato con due coltelli a serramanico con una lama lunga 7 cm e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In via Cenni, infine, all’interno di una plafoniera sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 25 grammi di cocaina suddivisi in 4 involucri ed un bilancino di precisione.