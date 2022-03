Preso il ladro seriale del Mercanteinfiera: è uno degli antiquari presenti con uno stand

Ha messo a segno un colpo dopo l'altro, arrivando a tre in un giorno. Come il 18 marzo scorso, quando tre espositori al Mercanteinfiera hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense per la sparizione di alcuni oggetti all'interno degli stand.

I militari hanno così iniziato le indagini osservando i filmati delle telecamere di sorveglianza e subito hanno individuato l’autore, un 75enne antiquario anche lui impegnato nell’esposizione.

La perquisizione allo stand ha consentito di recuperare le opere d’arte di due furti: una statuetta del XIX secolo ed un orologio da tavolo in bronzo dorato del valore complessivo di oltre 3500 euro. Mentre nel suo negozio di Parma sono stati sequestrati gli oggetti dell’ultimo furto quadri raffiguranti paesaggi, statuette in ceramica ed una coppia di candelabri per un valore di circa 350 euro. Il 75enne è stato denunciato per furto e la merce restituita ai proprietari.