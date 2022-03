Si era "guadagnato"nel weekend il divieto di ritorno a Parma ma i poliziotti lo incrociano due volte: doppia denuncia

Stavano camminando in via Trento, di pomeriggio, quando una Volante di passaggio li ha riconosciuti come componenti di gruppi di giovani già identificati nei controlli in centro durante il fine settimana.

Si tratta di due ventenni di orgine straniera entrambi con precedenti. Da accertamenti in banca dati uno dei due è risultato gravato da un provvedimento del Questore di avviso orale e da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Parma, emesso l'8 marzo. Inoltre, era privo di documenti e per questo è stato condotto in Questura, dove è stato identificato e denunciato per inottemperanza a un provvedimento dell’Autorità.

A due giorni di distanza, domenica alle 11.30 circa, transitando in Viale Toschi i poliziotti lo hanno incrociato nuovamente. Nonostante il tentativo di eleudere il controllo, gli agenti hanno proceduto nuovamente a denunciarlo per inottemperanza alla misura di prevenzione personale emessa dal Questore del divieto di ritorno nel Comune di Parma e per Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità .