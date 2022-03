Via Langhirano, investito da un'auto: grave un 56enne

Grave incidente intorno alle 11,30 in via Langhirano in località Fontanini.

Dalle prime ricostruzioni un uomo di 56 anni sarebbe stato travolto da un’auto. L’uomo, le cui condizioni sarebbero gravi per le numerose ferite riportate, è stato trasportato dall’ambulanza del 118 nell’area Codici rossi del pronto soccorso.