Il Comune presenta il Piano regolatore Illuminazione pubblica

Il Pano Regolatore Illuminazione Pubblica rappresenta uno strumento indispensabile per la programmazione delle azioni volte a migliorare il sistema di illuminazione pubblica urbana, configurandosi come strumento di pianificazione e programmazione ambientale ed energetica che consente di promuovere la sicurezza del traffico e dei cittadini; contenere l’inquinamento luminoso; risparmiare energia, ottimizzando l’efficienza globale degli impianti; ridurre costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti stessi.



Ne hanno parlato, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, Michele Alinovi, Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche; Ines Seletti, Assessora all’innovazione tecnologica; l’ingegnere Giampaolo Vecchi che ha redatto il Piano, il Dirigente del Settore Manutenzione del Comune, architetto Andrea Mancini e l’ingegnere Silvia Ferrari, responsabile della struttura operativa manutenzioni del Comune.