Autocisa, chiusura del ramo per Milano da Parma Ovest all’interconnessione con l'Austosole nella notte fra giovedì 31 e venerdì 1

La Salt comunica che, nell’ambito della realizzazione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Raccordo autostradale A15/A22), si rende necessaria la temporanea chiusura notturna al traffico veicolare del ramo da La Spezia per Milano all’Interconnessione dell’Autostrada della Cisa (A15) con l’Autostrada Milano-Napoli (A1) durante il periodo sottoindicato:

• dalle ore 21 di Giovedì 31 Marzo alle ore 6 di Venerdì 1.

L’itinerario alternativo previsto sarà il seguente:

• i veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Milano saranno obbligati ad uscire al casello di Parma Ovest e potranno percorrere la S.S. 9 “via Emilia” in direzione Milano per rientrare in autostrada alla stazione di Fidenza.