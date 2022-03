Giardini segreti in fiore: le porte si spalancano

Interno verde sta per sbocciare: numerosi portoni di palazzi privati del centro storico si spalancheranno per un suggestivo weekend all'insegna della condivisione, della cultura, della bellezza e della sostenibilità. In attesa delle fioriture, il festival dei giardini aperti prepara la scena e si presenta alla città.



Dopo il successo dell'anno scorso, l'iniziativa ritorna i prossimi 7 e 8 maggio ancora più ricca di angoli nascosti da scoprire. «L'obiettivo è sempre quello di condividere gli spazi privati e intimi dei giardini di casa con la comunità, trasformandoli in luoghi di incontro e scambio - spiega Licia Vignotto, coordinatrice dell'evento -. Ci troveremo di fronte a un arcipelago di luoghi, una sorta di altro pianeta verde vicino a casa. Quest'anno la fitta rete messa in campo l'anno scorso si è ampliata e vedrà la partecipazione di tantissimi privati, ma anche di associazioni aziende, istituzioni, ognuno disposto a partecipare al progetto non solo mettendo a disposizione gli spazi, ma anche organizzando laboratori, incontri, visite guidate. A questo proposito vorrei ribadire a tutta la città l’invito a partecipare. Il festival dei giardini è in realtà un festival di relazioni, di scambi, di intrecci».



Il verde come strumento di valorizzazione e promozione della nostra città. La vede così Cristiano Casa, assessore al Turismo e commercio oltre che presidente di VisitEmilia. «Parma ha un'anima green ancora poco conosciuta. “Interno Verde” è un evento di grande successo che abbiamo inaugurato l'anno scorso, che riproponiamo quest'anno e che spero avrà una sua continuità e un suo consolidamento. Lo abbiamo fin dall'inizio sostenuto, appoggiato pensando ai parmigiani e a chi arriva da fuori. Vorremmo che diventasse un'attrazione turistica vera e propria per vivere Parma, scoprirne angoli nascosti, nel modo che le si addice di più, ossia passeggiando, perché è così che si deve visitare la città, con calma e osservandone gli angoli più suggestivi. “Interno Verde” è anche un modo per aiutare il comparto del commercio in quanto rappresenta un'occasione per stare e vivere il centro storico. Un'iniziativa, nata a Ferrara e sperimentata a Mantova prima che a Parma, per cui altre città come Reggio Emilia hanno dimostrato grande interesse. Noi l'abbiamo voluta nell’ambito di Cibus Off».



Il verde, il bello della natura e la sostenibilità, tre parole chiave a cui si aggancia Alessia Bacchi, dell'Università di Parma, partner dell'evento: «Aderiamo con convinzione e apriremo tre luoghi simbolo dell'Ateneo come l'Orto botanico, il Palazzo centrale e la sede di via D'Azeglio. E' per noi un modo di condividere con i cittadini beni che riteniamo preziosi e che permettono un'osmosi tra chi questi spazi li detiene, li cura e chi li vive o potrà vivere. Qui la sostenibilità non viene solo insegnata ma vissuta in un rapporto biunivoco e non cattedratico tra l'accademia e la città».

La sensibilizzazione nei confronti del verde è il motivo dell'adesione al progetto da parte del consorzio forestale KilometroVerdeParma. «L’importanza del verde come elemento di benessere è anche la nostra missione - spiega Loredana Casoria -. Per l'occasione presenteremo il “bosco del cuore” adiacente al Maria Luigia: 160 piante tra alberi e arbusti tra cui aceri, tigli in sintonia con viale San Michele». «Questo progetto comunica principi e valori in cui la nostra azienda crede - sottolinea Celia Plicco di Chiesi Farmaceutici -. Si parla di giardini, ambiente, socialità, del fare comunità e di un’attenzione particolare all’inclusione, tutti temi a cui la Chiesi è particolarmente sensibile».



Giardini aperti e al loro interno iniziative varie. Compresa la promozione delle eccellenze «made in Parma», di cui il consorzio Parma Alimentare è portabandiera. «Ci è sembrata fin dall'inizio molto interessante la sinergia cibo-verde - dice Alessandra Foppiano -. Non a caso la “due giorni” segue a ruota la chiusura di Cibus Off, la rassegna che accompagna la fiera internazionale dell’agroalimentare. Perciò non mancheranno proposte che coinvolgeranno il mondo della ristorazione, con la partecipazione degli chef di Parma Quality Restaurant, per assaggiare - tra un giardino, un orto e un inaspettato frutteto urbano - il sapore di Parma città creativa Unesco della gastronomia. Per il bene della nostra amata città».

COME CANDIDARSI - Chiamata aperta: Il festival Interno Verde - sabato 7 e domenica 8 maggio - cerca giardini segreti, piccoli corti fiorite, angoli di rigogliosa quiete celati dietro le facciate dei palazzi. Tante sono già le adesioni, ma la call resta aperta. Chiunque fosse interessato a candidare il proprio giardino o cortile può scrivere a info@internoverde.it, oppure telefonare al numero 339-1524410. Gli organizzatori sono a disposizione per approfondimenti e sopralluoghi. Interno Verde è un progetto ideato dall’associazione Il turco, curato dalla cooperativa no profit Interno Verde.