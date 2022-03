Ora è ufficiale: Vignali sarà candidato sindaco

Ora è ufficiale: Pietro Vignali sarà il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. L'ex sindaco annuncerà la sua candidatura questa mattina alle 11.30 e per ripresentarsi alla città ha scelto di radunare i sostenitori al Circolo di lettura, in via Melloni 4.

Ma da chi sarà appoggiato l'ex primo cittadino? Il quadro delle alleanze deve ancora arricchirsi di alcuni dettagli, ma al momento, con buona certezza, si può dire che Vignali ha incassato il sostegno di Forza Italia e anche della Lega. Anche se sono stati gli «azzurri» i primi a credere nella ridiscesa in campo dell'ex sindaco.

Resta ancora da definire la posizione di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni è in attesa di istruzioni direttamente da Roma, visti i rapporti sempre più tesi, a livello nazionale, fra FdI, Lega e Forza Italia. Una tensione che rischia di risalire dalla capitale fino a Parma. Dubbi o no, Vignali, ora è definitivamente in campo.