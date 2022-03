Uno aveva con sè un coltello, l'altro una mazza da baseball in alluminio: denunciati

Dispiegamento di pattuglie dei carabinieri ieri in città: al mattino i servizi di controllo si sono concentrati le zone a ridosso del centro mentre al pomeriggio tra Piazza Ghiaia, Via Garibaldi, Via Mazzini e Via Farini. Oltre a 170 persone e 56 veicoli controllati, il bilancio conta un arresto per evasione, sei denunce e alcune segnalazioni amministrative.

L’arrestato, un giovane di origine moldave sottoposto ai domiciliari, è stato notato in Via Trento ben lontano dalla sua residenza. Poiché conosciuto, è stato fermato, arrestato e riportato a casa. In Piazza Balestrieri, all’interno del “Brico Center” i militari sono intervenuti per denunciare un 47enne trovato in possesso di utensileria idraulica non pagata. La merce è stata restituita e l’uomo denunciato per furto.

Un'altra denuncia per furto vede coinvolto un 32enne che all'Unieuro ha cercato di impossessarsi di uno smartwatch del valore di 140 euro. Fermato dalla vigilanza è stato consegnato ai militari. Un 44enne, nei pressi di Viale Toschi, è stato trovato con un coltello a serramanico della lunghezza di oltre 20 cm. L’arma è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Stesso reato per un 31enne che, fermato in Via Bixio ad un posto di controllo, è stato trovato con una mazza da baseball in alluminio. Nel corso dei controlli in zona centro è stato fermato, in Piazza Ghiaia, un 30enne di origine tunisina denunciato per inottemperanza dell’ordine della Questura di Parma di lasciare il territorio nazionale. Su Viale Matteotti è stato fermato un giovane a bordo di un ciclomotore risultato rubato alla proprietaria diverso tempo prima. Per questo motivo è stato denunciato per ricettazione. Infine, diverse sanzioni amministrative per possesso di sostanza stupefacente e relative segnalazioni alla Prefettura di Parma.