Arrestato a Parma un 49enne con l'obbligo di dimora a Reggio Emilia

Sabato sera alle 17 circa le Volanti durante un posto di controllo effettuato in prossimità del casello autostradale di Parma hanno notato un’autovettura che circolava con andatura spedita dirigendosi verso l'entrata del casello. Insospettiti dall’andatura dell’autovettura i poliziotti gli hanno intimato l’alt. A bordo del veicolo vi erano tre uomini, e uno di loro, è stato identificato per un italiano di 49 anni residente a Reggio Emilia con numerosi precedenti a suo carico. Inoltre il 49enne risultava gravato dalla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di anni 3, con obbligo di soggiorno nel comune di Reggio Emilia.

Dopo aver consultato la Sala Operativa della Questura di Reggio Emilia si è avuto modo di accertare quindi che il provvedimento fosse ancora in atto e che non ci fosse alcuna autorizzazione allo spostamento dell’uomo. Pertanto, gli Agenti hanno condotto l’uomo in Questura e, tenuto conto della pericolosità sociale del soggetto, desunta dai vari precedenti, e dalla reiterazione dell'inottemperanza della misura di prevenzione, l’hanno arrestato.