Consiglio comunale: Palaraschi, "Vogliamo ristrutturarlo", la scuola di Fognano, "la frazione avrà la sua scuola materna"

La nuova materna a Fognano non è stato, per ora, finanziato con i soldi del Pnrr. Lo ammette l'assessore Michele Alinovi (Urbanistica) durante il consiglio comunale in corso, rispondendo ad un'interrogazione del leghista Emiliano Occhi. "Valuteremo se fare ricorso", anticipa Alinovi, che poi assicura: "Fognano avrà la sua scuola materna che aspetta da anni". Numerosi però i progetti finanziati, tra cui i cantieri alle scuole Agazzi, Corridoni, Ospedale vecchio e istituto comprensivo Micheli. "Sono già arrivati 61 milioni di euro", ricorda sempre Alinovi.



"Viste le 500 persone che ogni giorno gravitano sul Palaraschi, c'è la volontà politica di ristrutturare l'impianto", assicura il vicesindaco Marco Bosi, rispondendo ad un'interrogazione Luni Colla (gruppo misto) sul mancato uso di alcuni spazi comunali.