Doppia spaccata in una notte a ristoranti in viale Piacenza e viale Fratti: incastrato da abiti e ferite alle mani

L'attrezzo per le due "spaccate"? Un tubo d'acciaio. Fallimentare in un caso ma utile nell'altro: tanto da poter portar via il registratore di cassa contenente 750 euro.

Ma il ladro ha potuto cantar vittoria solo per una settimana: dopo il raid del 17 marzo ai ristoranti “Curcuma & Mango” di Viale Piacenza e “Ritual” di Via Fratti, è stato rintracciato e denunciato alcuni giorni fa, sorpreso dai carabinieri con gli stessi vestiti immortalati dalla videosorveglianza e con ferite alle mani.

La notte del 17 marzo il titolare del locale di Viale Piacenza aveva denunciato alla pattuglia intervenuta, che intorno l’una di notte aveva sentito un forte rumore provenire dalla strada e di essersi affacciato subito alla finestra. Si era accorto di un uomo che, in sella a un motorino, si allontanava velocemente in direzione del ponte delle Nazione. Immediatamente era sceso e si era reso conto che la porta d’ingresso del locale era stata danneggiata nel tentativo di entrare.

L’altro proprietario aveva invece raccontato ai militari che arrivato al locale la mattina, aveva trovato la porta d’ingresso danneggiata da un tubo d’acciaio e dall'interno era sparito il registratore di cassa con circa 750 euro. Entrambi, al termine delle denunce per furto e danneggiamento, hanno consegnato le immagini della videosorveglianza con cui si è potuta ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare che l’autore era lo stesso, che nella seconda spaccata utilizzando il tubo d’acciaio si era ferito alle mani.

La notte del 24 marzo una pattuglia della Stazione Parma Oltretorrente ha fermato ed identificato in via Trento un cittadino straniero, già noto, che indossava gli stessi indumenti visibili dalle immagini di video sorveglianza dei ristoranti ed era ferito alle mani. Condotto in caserma, è stato denunciato per furto e danneggiamento.