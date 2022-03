"Fiamme nelle celle di tre detenuti del carcere di Parma: sei agenti intossicati"

Sei agenti intossicati per il fumo provocato dagli incendi appiccato da tre detenuti. Questo è il bilancio dell'episodio, che poteva avere più tragiche conseguenze, che si è verificato ieri sera nel carcere di Parma. La denuncia del fatto arriva dal sindacato di polizia penitenziaria Asppe. Tre detenuti avrebbero provocato dei focolai di piccole/medie dimensioni nelle rispettive camere, che avrebbero però generato una fitta coltre di fumo nel corridoio in tutto il reparto. Gli agenti hanno spento tutti i principi d’incendio ed a mettere in sicurezza i detenuti e tutto il reparto. Dopo l'intervento sei poliziotti sarebbero stati costretti a raggiungere il Maggiore per sottoporsi agli accertamenti diagnostici ed alle cure del caso per intossicazione. Ai sei agenti sarebbero stati riconosciuti 5 giorni di prognosi a testa.