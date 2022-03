"Meno fondi e meno borse di studio": sit in dell'Udu all'inaugurazione dell'Anno Accademico

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 dell'Università di Parma, le basi emiliano-romagnole dell’Unione degli Universitari (UDU) hanno scelto di manifestare con un sit-in pacifico, "per ricordare tutte le battaglie per la tutela del diritto allo studio".

A Parma era presente la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

"A seguito del decreto ministeriale 157 del 12 febbraio 2021 sono state apportate delle modifiche sul sistema del diritto allo studio universitario, soprattutto in materia di importi e soglie delle borse di studio - recita una nota dell'Udu -. Attraverso il PNRR, l’intervento principale sulle borse sarà l’aumento degli importi, così come l’aumento delle soglie d’accesso massime per l’ISEE e per l’ISPE, che porteranno entro il 2024 l’estensione della platea di borsis"a.

"Tutto ciò non basta, l’innalzamento della soglia ISEE, infatti, sarà comunque a discrezione degli Enti Regionali, ragione per cui diversi atenei, tra cui l’UniPr, si trovano costretti a coprire la parte mancante di fondi per le borse di studio", afferma Lorenzo Tanchis, coordinatore dell’UDU Parma e rappresentante della comunità studentesca.

"La mancanza di investimenti sufficienti stanziati in Legge di Bilancio ed il rincaro economico che l’ateneo sta affrontando porteranno ad un decremento dei fondi necessari per la copertura delle borse, con la conseguenza più evidente di non poter più coprire la parte mancante di fondi e all’aumento degli idonei non beneficiari - continua Tanchis -. La mancanza di presa di posizione ed opposizione da parte della Ministra nei confronti dei sottofinanziamenti derivanti dal PNRR non è trascurabile, anzi, mostra un grandissimo disinteresse istituzionale nei confronti dellə studentə stessə che si vedono privati dell’indipendenza e dell’emancipazione necessarie dei costi legati agli studi univeristari".

Il coordinatore conclude dicendo:

"La nostra denuncia riguarda proprio tutto questo “meno fondi e meno borse, Ministra, l’università l’ha Messa in conto?"