Code in tangenziale Nord per un'auto andata a fuoco. Tratto al momento chiuso

Disagi al traffico lungo la tangenziale Nord per l'incendio di un'autovettura. Il veicolo ha preso fuoco all'altezza dell'uscita 4 di via Paradigna in direzione Piacenza. Nessun problema per gli occupanti del mezzo coinvolto, ma sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e, per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso, il tratto di tangenziale è attualmente chiuso al traffico. Al momento ci sono quindi lunghe code in tangenziale in direzione Piacenza.