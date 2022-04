Dieci anni di «contabici» in viale Mentana: più di tre milioni di passaggi registrati. Il flusso maggiore verso via Garibaldi

Tra pochi giorni spegnerà dieci «candeline» il portale che registra i passaggi delle biciclette sulla pista ciclabile a doppio senso di viale Mentana. Il «contabici» è in funzione dall’11 aprile 2012, come indicato nel grande pannello. Da quel giorno la somma dei transiti nei due sensi registrati dalla «stazione di rilevamento cicli» è di circa 3 milioni e 200mila biciclette, di media quasi 900 al giorno. Il numero dei transiti verso via Garibaldi (oltre un milione e 700mila) è maggiore di circa il 20 per cento rispetto all’altro senso (oltre un milione e 400mila): evidentemente in direzione di barriera Saffi non pochi ciclisti percorrono l’altro marciapiede privo di pista ciclabile o la carreggiata dove transitano tutti gli altri veicoli. È curioso che l’itinerario relativo alla pista ciclabile di viale Mentana sia identificato con il numero «zero». Di solito quando si numerano più cose si parte da «1» perché lo «zero» indica qualcosa di inesistente oppure di non compiuto completamente oppure qualcosa di sperimentale. Qui, invece, lo «zero» sta ad indicare il percorso che disegna come un cerchio attorno al centro della città, lungo la circonvallazione interna.