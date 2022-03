Università, dal primo aprile capienza delle aule al 100% senza prenotazione

Dal 1° aprile all’Università di Parma aule, biblioteche e spazi studio al 100% della capienza, senza prenotazione del posto, e attività in presenza salvo casi particolari ridotti nella tipologia. A seguito della cessazione dello stato di emergenza e della favorevole evoluzione della situazione sanitaria, il Rettore Paolo Andrei ha decretato le modalità di svolgimento delle attività didattiche, in attesa della ratifica da parte degli Organi accademici.

Ecco qui sotto in dettaglio tutte le disposizioni, che sono frutto anche del dialogo costante e costruttivo con il Consiglio degli Studenti.

LEZIONI

Le lezioni saranno in presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza, delle esigenze formative e dell’orario delle lezioni indicato nel calendario ufficiale.

La capienza massima delle aule sarà consentita al 100% dei posti disponibili, senza prenotazione del posto. Per favorire il processo di apprendimento di tutti gli studenti e studentesse, con particolare riferimento agli studenti e studentesse lavoratori e lavoratrici e agli studenti e studentesse appartenenti alle fasce deboli, sulla specifica piattaforma ad accesso riservato dei vari insegnamenti saranno disponibili, per un periodo di almeno 15 giorni, le videoregistrazioni delle lezioni oppure altro materiale audio-video equivalente, predisposto a cura del o della docente e funzionale a migliorare la partecipazione e l’inclusività dell’esperienza formativa.

ESAMI DI PROFITTO E SESSIONI DI LAUREA

Gli esami di profitto e le sessioni di laurea si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza vigenti.

I docenti e le docenti interessati/e potranno ricorrere alla modalità di svolgimento a distanza se si troveranno in condizioni di quarantena obbligatoria.

In situazioni particolari, opportunamente dichiarate e certificate attraverso la compilazione di un apposito modulo, i candidati potranno richiedere di svolgere la prova a distanza:

condizione di isolamento a causa di positività verso SARS-CoV-2 o di quarantena

impossibilità a partecipare in presenza a causa di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, come da Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021

RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Il ricevimento degli studenti e delle studentesse, con cadenza almeno settimanale, si svolgerà in presenza. Potrà eventualmente svolgersi anche a distanza, previo appuntamento con il o la docente.

TIROCINI

I tirocini interni ed esterni, anche in enti ed imprese estere, si svolgeranno in presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza. Le stesse modalità si applicheranno ai tirocini professionali, sia all’interno del percorso di studio sia successivamente ad esso, quando previsti per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, previo parere dell’Ordine Professionale interessato.

LABORATORI

I laboratori didattici e le attività sul campo si svolgeranno in presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza. La capienza massima dei laboratori sarà consentita al 100% dei posti disponibili, senza prenotazione del posto.

BIBLIOTECHE

Apertura completa delle biblioteche e contestuale riorganizzazione del servizio finalizzato a un ampliamento degli orari di accesso rispetto a quelli pre-pandemia. La capienza massima delle biblioteche è consentita al 100% dei posti disponibili.

SPAZI STUDIO

Oltre agli spazi studio già assegnati allo scopo nei Dipartimenti, verrà individuata in ogni plesso dipartimentale, anche a rotazione, un’aula non destinata alle lezioni affinché sia consentito alle studentesse e agli studenti di studiare negli intervalli tra le lezioni. La capienza degli spazi studio è consentita al 100% dei posti disponibili, senza prenotazione del posto.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Le attività di orientamento si svolgeranno prevalentemente in presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza, ferma restando la possibilità di ricorrere all’utilizzo di piattaforme digitali dedicate.