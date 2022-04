«Per una storia del cinema»: porte aperte agli universitari

E' arrivata alla 17esima edizione ma torna al D'Azeglio da lunedì in una veste tutta nuova: rassegna premiatissima anche a livello nazionale, «Per una storia del cinema» per la prima volta si presenta al pubblico della sala dell'Oltretorrente senza colui che l'ha ideata e ne ha fatto un evento, Luigi Lagrasta. Che, però, ne siamo certi, sarebbe felice di saperla in buone mani. E in occhi curiosi e spavaldi: quella degli studenti, dei giovani, che Lagrasta ha sempre cercato di coinvolgere in questa iniziativa.

Da quest'anno, infatti, la rassegna ha l’obiettivo specifico di portare gli studenti universitari in sala affinché possano guardare una selezione di film correlati ai programmi dei diversi corsi di «Storia del cinema» che stanno contestualmente seguendo nelle aule universitarie durante l’anno accademico di riferimento. I film selezionati per la rassegna, saranno anticipati da una lezione da parte dei docenti di «Storia del cinema».

Pomeriggio e sera

Una doppia programmazione, pomeridiana e serale, degli stessi titoli, darà la possibilità di seguire la rassegna sia agli studenti, agevolando coloro che sono fuori sede e pendolari in città, che al pubblico cittadino che potrà vedere, o rivedere - gratuitamente - grandi capolavori della storia del cinema con l’occasione di assistere a una lezione introduttiva alla visione che colloca le opere all’interno del contesto artistico, sociale, culturale di appartenenza, ne spiega lo stile, il linguaggio e le caratteristiche autoriali.



Sette film per due grandi filoni: «La grande Hollywood», su cui interverrà Sara Martin, professore associato dell'Università di Parma e «La grande boxe», corso invece seguito da Leonardo Gandini, professore associato dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Da «Il grande campione» a «Prima pagina», da «Toro scatenato» (nella foto De Niro con Scorsese sul set) a «Lo squalo»: film immortali rivivono nella magia della sala e del grande schermo. Il rituale della sala buia e silenziosa, la qualità delle immagini e del sonoro, l’evento condiviso, sono elementi fondamentali per avvicinare i nuovi spettatori alla comprensione dello spettacolo del cinema e la collaborazione tra le sale cinematografiche della città e l’università, soprattutto in un periodo storico in cui il rito della sala si sta indebolendo a favore della visione domestica o sui dispositivi mobili.

Ingresso gratuito

La rassegna, realizzata grazie al contributo di Chiesi farmaceutici, avrà come detto una doppia programmazione a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti: prenotazione obbligatoria solo tramite sms o whatsapp al numero 327.8174494): una prima proiezione alle 16.45 con lezione universitaria (aperta però a tutti) e una seconda (con introduzione) alle 21. Tutti i film saranno proposti in originale con i sottotitoli.



Un bel modo, «Per una storia del cinema», anche per ricordare due grandi amici della settima arte: Luigi Lagrasta, ovviamente, ma anche Roberto Campari: Luigi era l’anima del Cineclub D’Azeglio. Non ne era solo il fondatore, ma la passione per il cinema diventata realtà. Un sogno che si era concretizzato grazie al suo lavoro incessante, quotidiano, alla sua visione di un cinema di qualità che con decisione, superando continui ostacoli, era riuscito a proporre alla città, trovando sponsor illuminati e tessendo una rete di relazioni che faceva da ponte fra istituzioni e spettatori. Parlando di Storia del Cinema è tuttavia impossibile non pensare anche a Roberto Campari, Ordinario di Storia del Cinema nella nostra città, un amico del Cinema D’Azeglio. Possiamo immaginare che questa rassegna possa unire Luigi e Roberto nella loro comune passione per il cinema, pur declinata in modi diversi; la sala e l’università, chi il cinema lo studia e chi lo diffonde ed essere una pietra miliare per nuovi incroci e nuove, felici, collaborazioni.

r. s.