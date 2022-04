Prove di normalità: sole e folla per la Festa di Primavera a Vicofertile - Le foto

Grande affluenza oggi a Vicofertile per la prima edizione della festa di Primavera. Nella frazione alle porte di Parma una giornata speciale che ha voluto festeggiare il ritorno alla normalità, una rinascita che coincide con l'arrivo della stagione più bella.

Vicofertile si è animata di bancarelle, spettacoli, movimento di gruppo, musica, balli cucina del territorio e attrazioni per bambini. Oltre 60 bancarelle hanno offerto la creatività delle produzioni artigianali, giochi gonfiabili e truccabimbi per i più piccoli, esibizioni di ballo e dei piccoli violini di Orchestra Insieme diretti da Silvia Risito.

La manifestazione, che era organizzata dall’Associazione “I Cittadini di Vicofertile” e dal circolo parrocchiale “La Lanterna” è stata patrocinata dal Comune di Parma Assessorato Turismo e Commercio e, nel pomeriggio, ha proposto attività dimostrative della Croce Rossa e giochi con l'aiuto dei favolosi cani del gruppo cinofilo regionale.