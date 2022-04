«Le parmigiane»: premiate le paladine dell'ambiente

L’ambiente è un tema particolarmente sentito dalle donne, uno dei più significativi dei nostri giorni: alla sostenibilità ambientale è infatti dedicato il premio «Le Parmigiane».

«Un premio fortemente voluto per valorizzare i talenti e i traguardi delle tante valorose donne di Parma che si sono spese a favore della comunità; un Sant’Ilario che ogni anno per un tema diverso sceglierà alcune donne a nome di tutte», ha esordito ieri in Comune l’assessore alle Pari Opportunità Nicoletta Paci, a capo di una commissione composta inoltre da rappresentanti di sei associazioni femminili.



Numerose le selezionate fra una rosa di valide candidate.

Per la sezione over 40 è stata premiata Maria Paola Chiesi, direttrice di Shared Value&Sustainability, il cui obiettivo è misurare e quantificare costantemente e rigorosamente gli impatti dell’azienda sulla società e sull’ambiente: sua l’ideazione del Consorzio Kilometro Verde, di cui è presidente, che sta realizzando il progetto di riforestazione della nostra Provincia attraverso la messa a dimora di 30mila piante; ha inoltre realizzato il primo bosco urbano nel quartiere Parma Mia.

Il premio della sezione giovani, a cui è andato oltre alla targa e pergamena anche un riconoscimento in denaro per progetti futuri grazie al sostegno della Cooperativa Pro.Ges, è stato assegnato ad Emma Manghi, attivista impegnata nella formazione sulle tematiche ambientaliste, selezionata per rappresentare l’Italia e guidare un Reparto al campo scout europeo Eurojam che aveva come tema il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale.

Infine, menzione speciale a Ilaria Benassi, per la creatività e fantasia nel realizzare un progetto concreto di riutilizzo e riciclo dell’usato e dello scarto con l’apertura del laboratorio-bottega RIAMI.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Federico Pizzarotti, l’assessore alle Politiche di Sostenibilità ambientale Tiziana Benassi e la vice presidente ProGes Francesca Corotti.

Mariacristina Maggi