"Guadagnare insieme salute": sabato si ouò camminare in compagnia

“Guadagnare insieme salute” con la camminata di AUSL, UISP e Comune di Parma

Sabato 9 aprile, con ritrovo alle ore 9

Sei km tra la Cittadella e le aree verdi dei dintorni

Favorire le relazioni e il benessere psicofisico sono gli obiettivi della camminata aperta a tutti organizzata da Azienda USL, UISP e Comune di Parma dal titolo “Guadagnare insieme salute”.

L’appuntamento è per sabato 9 aprile alle ore 9 nel parco della Cittadella (di fronte alla fontana principale), per partire alle 10. All’arrivo è offerta una merenda.

Sei km tra la Cittadella e le aree verdi dei dintorni, per unire attività fisica e socializzazione. Camminare è infatti un esercizio salutare, alla portata di tutti e, se si fa in compagnia, è un’ottima occasione per fare “quattro chiacchiere” oltre che per conoscere meglio i luoghi che si attraversano.

Partecipare è semplice: bastano scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e tanta voglia di stare insieme. L’iscrizione è gratuita. E’ necessaria la prenotazione tramite email a segreteria@usispparma.it entro le ore 12 dell’8 aprile.

La camminata “Guadagnare insieme salute” è un evento nell’ambito della progettualità “Non è un gioco” dei Piani di zona del distretto di Parma.