Fava, viaggio nel regno delle piantine di pomodoro

L'azienda agricola Fava Sergio, a Fraore, è il regno del pomodoro dagli anni Cinquanta: oggi, con 35 milioni di piante che crescono in 18 mila metri quadrati di serre, affianca l’attività del vivaio alle colture di pomodoro, cereali e foraggi su un’estensione di 100 ettari di terreno (60 in proprietà e 40 in affitto).

Per il “rubino” delle nostre terre, questo è il momento clou dell’anno, nel pieno delle operazioni di semina in vista dell’estate.

«Siamo specializzati - spiega Sergio Fava - nelle piantine del pomodoro. Il vivaio è stata una mia idea, nell’ottica della diversificazione. Dall’'85 abbiamo iniziato a produrre le piantine in tunnel da insalata, passando a serre vere e proprie a partire dal 2000. Per non fermarci mai, abbiamo appena finito di costruirne una di 6 mila metri quadrati. Posso dire che il nostro vivaio vanta le tecnologie più avanzate. Mi permetto di aggiungere, inoltre, che la qualità del prodotto è la nostra migliore pubblicità. Ultimamente stiamo puntando anche al biologico, assecondando le richieste, con una serra dedicata».

Lo sforzo produttivo dell’azienda, seguita da Unima e Confagricoltori, si trova ad affrontare, come l’intero settore, la situazione economica contingente, caratterizzata dall’impennata dei costi di produzione.

«Quest’anno - argomenta Fava - non si è ancora riusciti a trovare un punto di contatto tra la parte degli agricoltori e quella industriale sul prezzo del pomodoro. Per via dei rincari di gasolio, concimi e materie prime, nella misura del 25-30%, siamo costretti a chiedere il medesimo aumento del prezzo del pomodoro, che lo scorso anno si aggirava sui 92 euro a tonnellata. Per questa situazione d’incertezza, alcuni agricoltori hanno tolto ettari di pomodoro, nel rischio di produrre sottocosto, per convertirli a mais e cereali, un comparto che sta andando alle stelle. Il mais, ad esempio, quota circa 40 euro al quintale».

«Poiché diverse aziende stanno ridimensionando il quantitativo di pomodoro - sottolinea - si rischia che la richiesta fatta dalle industrie lo scorso dicembre non possa essere soddisfatta appieno».

Mentre il nodo contrattuale attende di essere dipanato, a casa Fava gli obiettivi aziendali guardano al domani con lungimiranza. «Poiché non ho mai smesso di credere nella diversificazione delle attività - aggiunge - sto preparando un agriturismo, che sarà ultimato tra un anno. Il nuovo ramo dell’azienda vuol essere anche un trampolino di lancio per mio figlio Francesco, 18 anni, che frequenta l’istituto agrario Bocchialini. Lo vedo molto adatto a stare a contatto con le persone, più che a lavorare nei campi. Spero continui a studiare, perché al giorno d’oggi serve una laurea, anche per prepararsi a gestire questa nuova struttura».

La Scheda

Nome: Sergio Fava

Età: 60 anni

Segno zodiacale: Pesci

Studi: Diploma di congegnatore meccanico

Hobby: Viaggiare per acquisire nuove esperienze

Sogno nel cassetto: Avere un'azienda all’avanguardia con investimenti innovativi

Azienda: Castellarso

in strada Castellarso, 49 Madregolo/Fraore

Attività: Coltivazione, vivaio; prossimamente agriturismo.