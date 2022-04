Vittorio Dall’Aglio confermato presidente di Ascom. Ecco il nuovo direttivo

Nella giornata di ieri Ascom Confcommercio Parma ha rinnovato le proprie Cariche Associative - eleggendo Presidente, Giunta, Collegio dei revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri - che andranno a guidare l’Associazione nel prossimo quinquennio 2022/2027.

Vittorio Dall’Aglio è stato confermato Presidente di Ascom Parma. “E’ con grande onore per me aver ricevuto conferma di mandato come Presidente per il prossimo quinquiennio, per cui ringrazio della fiducia in me riservata dai Delegati Ascom. Non solo perché è sinonimo di riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalla Giunta precedente, in larga parte confermata, ma anche perché Ascom rimane un gruppo con fondamenta sane e ben strutturate, cosa rara ai nostri giorni. Metterò a disposizione nei confronti della base associativa tutto il mio impegno per cercare di continuare a portare avanti il lavoro svolto con i miei colleghi di Giunta, che vede l’ingresso di nuove figure rappresentanti di settori innovativi, e una squadra di validi collaboratori che mi affiancheranno nei prossimi 5 anni. Si è trattato di un mandato (quello 2017-2022) intenso e ricco di iniziative, caratterizzato nella seconda parte dalla pandemia che ha stravolto le nostre tradizionali impostazioni, ma non ci siamo mai fermati con l’intenzione di essere sempre al fianco degli associati. Ora ci troviamo di fronte ad una situazione economico sociale molto complessa, da una parte la guerra in Europa e dall’altra una “tempesta perfetta” caratterizzata da inflazione e calo del potere d’acquisto ma la nostra Associazione continuerà a fare tutto il possibile per sostenere sempre più i nostri operatori ma anche l’intero territorio”.

Ed ecco la giunta

Alinovi Mauro – Settore Panificazione Collecchio

Beltrame Pietro Elio – Settore Agenti di Commercio Parma

Bertinelli Ilaria – Settore Interpreti Traduttori /Terziario Donna Parma

Bertolotti Ugo – Settore Ristorazione/P.E. Parma

Castaldini Gianni – Settore Commercio Abbigliamento Parma

Corradi Paolo – Settore Macelleria Sorbolo

Guarnieri Filippo – Settore Commercio Abbigliamento Parma

Lanzi Leonardo – Settore Trasporti Fontevivo

Mendola Ernesto – Settore Sale da Ballo Salsomaggiore

Tomasi Tommaso – Settore Mercanti d’Arte Noceto

Zilioli Marco – Settore Commercio Materiali Edili Parma

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bassignani Gianni – Settore Mediazione Parma

Bolzoni Davide – Settore Preziosi Collecchio

De Carolis Lucia – Commercialista/Revisore Contabile in Parma

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Bocchialini Carlo – Professionista

Cerati Giuseppe – Commercialista

Lusardi Tiziana - Pubblico esercizio

Osti Cristiano – Avvocato

Pezzi Marzia – Mediatore immobiliare