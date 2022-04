Help for Children, a Bologna incontro con le rappresentanti Saharawi e l'assessora Lori

Dopo il lungo periodo di pandemia che ha ridotto gli appuntamenti istituzionali, l’amicizia e la solidarietà tra la Regione Emilia Romagna e il popolo Saharawi, si rinnova con una serie di incontri con associazioni e Comuni impegnati nel sostegno alla ‘causa’ Saharawi. Un popolo pacifico e democratico che da lungo tempo attende che sia reso possibile il referendum per l’autodeterminazione sancito dall’ONU e che il territorio del Sahara Occidentale sia loro restituito dopo l’occupazione del Marocco. Una comunità democratica in cui il determinante ruolo delle donne incide sulle scelte della collettività: istruzione, salute, partecipazione attiva alla vita politica e nelle istituzioni sono i tratti salienti che caratterizzano il popolo Saharawi che oggi conta circa 200 mila persone che vivono in parte nei campi profughi nel sud dell’Algeria e in parte nel Sahara occidentale sotto il dominio del Marocco.

Il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della rete di associazioni e di numerosi Comuni è attivo da oltre 30 anni e si realizza con progetti di cooperazione, accoglienza dei bambini ‘piccoli ambasciatori di pace’, assistenza sanitaria e alimentare, trasferimenti di competenze e strumentazioni, in particolare in ambito medico, e scambi culturali.

L’incontro di oggi è stato l’occasione per ascoltare le esigenze della popolazione Saharawi e avere aggiornamenti sulla situazione all’interno dei campi; la diplomatica Fatima Mahfud ha ribadito la richiesta di sostegno convinto da parte della comunità internazionale alla possibilità di autodeterminazione del Popolo Saharawi e la Ministra della Salute ha sottolineato l’importanza del sostegno in particolare in ambito sanitario, evidenziando situazioni gravi che colpiscono in particolare le donne.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza a una popolazione la cui causa è spesso dimenticata o sacrificata per interessi economici. Un’emozione rinnovata quella di incontrare oggi in Italia Fatima che ringrazio per il suo impegno generoso e convinto, nonostante le numerose difficoltà e la Ministra della Salute” ha commentato l’Assessora Barbara Lori, che ha conosciuto la realtà dei campi profughi durante una missione istituzionale promossa negli anni scorsi dalla Regione.

L’iniziativa di Help for Children, con la presenza di Franco Caccarini ed Enrico Pelassa, è stata l’occasione per approfondire nuovi possibili progetti che l’Associazione intende promuovere grazie all’impegno di numerosi volontari e l’ormai storica partecipazione di tanti comuni della provincia tra cui il Comune di Parma.