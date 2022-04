In arrivo nel canile 25 nuovi box

Entro fine anno il canile avrà un nuovo volto. In via Jones Melvin sono infatti già partiti i lavori del primo intervento in programma, che porterà alla realizzazione di cinque nuovi box dedicati ai cani sociopatici per un importo di 70.000 euro.

A questa prima tranche di lavori, che si concluderà a maggio, seguirà un secondo intervento che prevede un’importante riqualificazione: saranno infatti realizzati dieci nuovi box adibiti a infermeria e dieci box per l’isolamento grazie a ulteriori 370.000 euro. Questo secondo intervento verrà avviato nel mese di giugno, e si concluderà a fine anno.

Mercoledì 6 aprile, in mattinata, gli assessori Nicoletta Paci - con delega al Benessere animale - e Michele Alinovi - che guida gli assessorati alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche - hanno svolto un sopralluogo all’interno del canile per monitorare l’avvio dei recenti interventi.

Nel sopralluogo gli assessori sono stati accompagnati dal consigliere Barbara Sartori di Effetto Parma, e dagli ingegneri Antonio Ferrari, responsabile del procedimento, Edoardo Conta, progettista e direttore dei lavori, ed Emanuele Fantuzzi, responsabile della sicurezza. «Daremo al canile strutture degne con un grosso investimento - ha spiegato Alinovi -Con la prima parte di lavori, già partita, realizzeremo tra aprile e maggio i primi cinque nuovi box per cani con difficoltà. A giugno sarà avviato un intervento che riqualificherà radicalmente il canile entro la fine dell’anno. Con il progredire dei lavori, ricollocheremo via via i cani nei nuovi box».

«Il canile cambierà volto - ha detto Paci -. Dopo le campagne che hanno promosso i giusti atteggiamenti da tenere con i nostri amici a quattro zampe, per il benessere animale guardiamo a questo luogo: grazie agli interventi previsti, i cani saranno ospitati nella maniera più corretta in attesa dell’adozione».

Le nuove strutture saranno dei prefabbricati plastici con pareti isolanti ad alta resistenza termica e, per mitigare il calore nelle zone giorno, avranno finestre vasistas con apertura dall’esterno.

All’interno dei nuovi box è prevista anche la predisposizione per lampade riscaldanti nella zona notte, di corpi illuminanti azionabili manualmente e di nuove linee per l’impianto idrico. Intorno ai nuovi box verrà inoltre realizzata una recinzione, che delimiterà il perimetro dei box sanitari, di isolamento e dell’area di sgambamento.