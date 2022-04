Controlli nei luoghi di ritrovo di giovani e giovanissimi: identificate 125 persone tra cui 48 minorenni

Sabato di controlli interforze nel centro storico con sei pattuglie della Polizia di Stato (di cui 2 in borghese); due pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e due della Polizia Locale.

L'attenzione si è concentrata nelle zone maggiormente interessate da quelli che in una nota vengono definiti "fenomeni di intemperanza giovanile". Ossia quelli in cui nelle scorse settimane si sono ripetuti episodi di rapine, furti e minacce nei confronti di altri ragazzi e ragazze. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi.

Sono state identificate 125 persone (di cui 48 minorenni), è stato multato un maggiorenne trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana per uso personale e denunciato un cittadino tunisino per falsa attestazione sulla propria identità.