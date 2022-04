Luca Soncini, da Parma agli Usa con un clic

Un percorso artistico che parte da Parma, naviga l’Atlantico e approda a Washington. È questo il suggestivo viaggio compiuto dalle illustrazioni del parmigiano Luca Soncini. L’illustratore quarantenne ha realizzato infatti il suo “sogno americano”, esordendo con due lavori sulle prestigiose pagine del «Washington Post».

Le illustrazioni sono state realizzate a corredare due articoli differenti che trattano della medesima tematica. La prima affianca l’articolo «Tips for finding a great - and affordable - dentist» (consigli per trovare un dentista bravo, e a buon mercato) mentre la seconda è stata realizzata per accompagnare «How to choose an electric toothbrush» (come scegliere uno spazzolino elettrico).

Ma come nasce questa significativa collaborazione? «Occuparsi di illustrazioni non è così semplice, soprattutto quando si vive in Italia» spiega l'artista. Quella dell’illustrazione, infatti, non è un’arte canonica o codificata; al contrario è una forma artistica relativamente nuova che trova le sue radici nel moderno mondo digitale.

«Il nostro paese, culla delle arti tradizionali e della cultura europea, trova difficile l’approccio con ciò che è innovativo e tecnologico». Ed è proprio questo insoddisfacente riconoscimento della professione dell’illustratore in Italia a creare nell’artista parmigiano l’esigenza di superare i confini territoriali ed esplorare realtà estere.

Tutto ciò è facilmente accessibile con un clic; Luca, infatti, a fine gennaio di quest’anno, manda via e-mail il suo materiale a una serie selezionata di art director esteri. Le probabilità di essere notato sono remote e Luca lo sa perfettamente, ma decide di provare comunque. Dopo circa un mese, la sua determinazione viene premiata ed è contattato via posta elettronica da Victoria Adams Fogg, art director del «Washington Post», che lo invita a realizzare le due illustrazioni.

La sua arte, immediatamente dopo la pubblicazione degli articoli, raggiunge un pubblico estremamente vasto e soprattutto internazionale.

I risvolti positivi di questo successo sono concreti e, infatti, l’illustratore ha già ricevuto richieste da altre testate estere, come per esempio il rinomato giornale tedesco «Handelsblatt». È un sogno per quel bambino di via Montanara, nato nel 1980 e da sempre caratterizzato da una brillante passione per il disegno, il suo gioco preferito.

L’artista, da ragazzo, riproduceva i dipinti del pittore parmigiano Carlo Mattioli, che poteva osservare nel negozio dello zio in via al Duomo. Nel 1995 si iscrive all'Istituto d'arte Paolo Toschi e studia pittura e grafica pubblicitaria. Dopo la maturità viene indirizzato dai professori all’Accademia delle Belle arti di Brera a Milano, dove si innamora dell’anatomia umana - soggetto delle sue prime opere - e dove la forza propulsiva della sua arte lo guida fino alla laurea in pittura.

Il percorso da illustratore è una parte recente della carriera di Luca che, fino a due anni fa, si dedicava interamente alla pittura e alla grafica pubblicitaria.

Spinto dalla travolgente esigenza espressiva innescata dall’incertezza e dalla sofferenza del primo lockdown, è solo nei primi mesi del 2020 che inizia a realizzare vere e proprie illustrazioni.

Con la realizzazione di Summer 2020 avviene una svolta. Luca dà vita ad un’opera attuale ed efficace che, ironizzando sulla situazione pandemica del periodo, si trasforma in un forte simbolo di unione e compartecipazione emotiva.

Lavorando su metafore figurative, paradossi, colori brillanti e linee sicure, l’artista crea immagini evocative, immediate e dallo stile concettuale.

La sagacità di alcune vignette rende l’artista un perfetto narratore del nostro disordinato, imperfetto ma autentico mondo.

L'illustratore, grazie alla capacità di veicolare un messaggio tramite le sue opere, ha lavorato recentemente anche per il giornale francese «La Croix» e sta preparando un’illustrazione per il «Corriere» che uscirà a metà del mese prossimo.

Cosa succederà dopo?

L’artista parmigiano non lo sa, non ama pianificare ogni istante. Luca sa solo che vuole disegnare e lavorare duro, assaporando i successi del presente e bramando le sfide del futuro.