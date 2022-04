Prodi: «Merito mio la Mediopadana a Reggio Emilia»

Il sospetto che fosse stato Romano Prodi, reggiano e all'epoca Presidente del Consiglio, a togliere la stazione Mediopadana dell'Alta velocità a Parma (individuata come soluzione ottimale da un comitato di tecnici) per assegnarla a Reggio Emilia c'è sempre stato.

Ma l'altro giorno, all'inaugurazione del nuovo parcheggio a pagamento a servizio della stazione progettata dall'architetto Santiago Calatrava, è stato lui stesso a togliere ogni dubbio: «Sono stato io il fautore della scelta di Reggio Emilia come sede della stazione Av. E questo perché Reggio ha avuto il merito su farsi trovare pronta, anche per le liti e le indecisioni dei “cugini” di Parma». Che è come dire essere stati beffati due volte. Come se non bastasse il sindaco di Reggio Luca Vecchi è stato lapidario nell'escludere la possibile di una fermata Av a Parma: «Per quanto mi riguarda sarò sempre a favore di interventi che favoriscano un'alta trasportabilità, ma sarò altrettanto contrario a investimenti che favoriscano una alta fermabilità», con evidente riferimento a Parma. E ieri sono state numerose le reazioni della politica, anche se nessuna dal fronte del centrosinistra.



Aimi: «Av, scippo politico»

Il commissario provinciale di Forza Italia Enrico Aimi in una nota scrive che «L’Alta velocità a Reggio Emilia e non a Parma è uno scippo politico che ha nomi, cognomi e ora pure una spiegazione. Non c’è voluta questa volta una seduta spiritica per conoscere la verità, è stata sufficiente la confessione, candida e sincera, dopo tanti anni dal ratto di Calatrava, da parte dell’ex premier Romano Prodi: “sono io il fautore della scelta dell’Av a Reggio Emilia” - ha detto orgogliosamente davanti ad una platea che già sapeva - “Reggio ha avuto il merito di farsi trovare pronta, anche per le liti e le indecisioni dei cugini di Parma.” Una frase che suona come un j’accuse all’inefficienza e alla incapacità politica delle sinistre locali parmigiane. Per questo votare alle prossime amministrative la sinistra a Parma risulterebbe un atto masochistico dopo quanto emerso proprio in relazione all’Alta velocità. Per Parma la perdita dell’Alta velocità equivale alla certificazione di un epitaffio che andrebbe scritto a caratteri cubitali sulla stazione dei treni. La volontà politica del partitone è stata strabica verso Reggio Emilia. È venuta l’ora di cambiare e lo si può fare, infatti, solo con uno strumento, democratico e leale: il voto».



Vignali: «Colpa del Pd»

L'ex sindaco e candidato del centrodestra alle comunali Pietro Vignali sottolinea che «Reggio ha avuto il merito di farsi trovare pronta, anche per le liti e le indecisioni dei cugini di Parma", ha affermato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che ha ammesso per la prima volta di essere stato il fautore della scelta di Reggio Emilia come sede della stazione Mediopadana dell'alta velocità. Ritengo che sia doppiamente umiliante apprendere dalle parole di Romano Prodi, la conferma di quanto si sapeva da anni: la stazione Mediopadana è stata “scippata” a Parma per logiche di partito: del Pd che governava in Provincia e in Comune a Parma oltre che in Regione e a Reggio Emilia. Non bisogna dimenticare che Parma era stata scelta dagli organismi tecnici come sede per la stazione Mediopadana. È stato proprio il Pd a far perdere a Parma un appuntamento con la storia. A differenza di altre città, l’amministrazione attuale durante i suoi due mandati non è riuscita infatti ad ottenere collegamenti con Roma attraverso l’Alta velocità nonostante la presenza di una interconnessione costata più della Mediopadana stessa e una nuova moderna stazione da noi realizzata. E ora restiamo in attesa di una futura auspicabile fermata in zona Fiere, sperando di non ottenere una nuova delusione. E’ una situazione che Parma non merita e alla quale intendo porre rimedio».



Costi: «Una presa in giro»

Per Dario Costi, candidato sindaco di Civiltà parmigiana, «Romano Prodi prende ancora una volta in giro Parma ricostruendo in modo non veritiero una situazione dolorosa per la città che portò la cancellazione della stazione dell’Alta velocità a favore di Reggio Emilia. Ancora adesso l’assessore ai trasporti della Regione Corsini nel convegno Gia a Parma, ha dimostrato tutto il disinteresse di Bologna nei confronti di Parma riducendo a una mera speranza la possibilità di una nuova stazione Tav a Baganzola. Al contrario noi riteniamo l’Alta velocità un punto fermo e necessario. In Trentino Alto Adige dopo Bolzano si stanno realizzando le stazioni Tav di Trento, a 60 Km, e a Rovereto meno di 30 a dimostrazione che l’idea di Parma non è così peregrina».



Lavagetto: Parma vassalla

Lapidarie le parole di Giampaolo Lavagetto, candidato di «Per Parma 2032»: «Bonaccini e Prodi ci vogliono vassalli di Bologna. Le parole di Prodi in merito alla ricostruzione dello storico scippo dell'Alta velocità, svelano la Parma che ci aspetta se a vincere sarà il duo Guerra-Bonaccini, un agglomerato urbano destinato a perdere ogni possibilità di sviluppo. Non è questa la città che voglio».

Bernini: «Parma derisa»

Giovanni Paolo Bernini, responsabile regionale enti locali di Forza Italia sottolinea infine come «Reggio Emilia si è fatta trovare pronta ad accogliere la Fermata Av a differenza dei cugini di Parma indecisi e litigiosi. Parola del Prof Romano Prodi ex presidente del Consiglio. Credo sia la prima volta che mi trovo d'accordo con le dichiarazioni di chi, difendendo gli interessi campanilistici della sua Reggio Emilia, ha messo in chiaro il suo personale ruolo a favore degli interessi reggiani. Con una classe dirigente, quella del Pd locale, sempre ininfluente rispetto alle logiche nazionali e sempre succube dello strapotere reggiano. Oggi ancora esiste quel filo rosso che fa di Parma una succursale reggiana».