Settimana Santa, al via le celebrazioni in duomo

Preghiere, pensieri e parole dedicate alla pace, perché nel mondo i conflitti non si fermano alla terribile guerra di invasione ai danni dell'Ucraina. Dopo essersi messo alla testa della Via Crucis di ieri sera, sfilata per le vie dell'Oltretorrente e del centro con i colori della nazione martire, il giallo e il blu della bandiera ucraina, e aver pregato affinché le armi tacciano al più presto, il vescovo Enrico Solmi si prepara alle numerose celebrazioni legate alla Settimana santa che si svolgeranno in cattedrale.

Oggi, domenica della Palme, alle 10.30 monsignor Solmi sarà in via Garibaldi 14, nella chiesa di Sant'Alessandro, per il rito della benedizione delle palme e dei ramoscelli di ulivo, seguito dalla processione verso la cattedrale che terminerà con la santa messa della Passione.

Giovedì santo alle 9.30, sempre in duomo, celebrerà la messa crismale, mentre alle 18.30 sarà celebrata la messa nella Cena del Signore, detta anche Missa in Cena Domini, in cui viene rievocata l'Ultima cena. Il giorno successivo, Venerdì santo, le celebrazioni inizieranno alle 8 con l'ufficio delle letture e le lodi, mentre alle 18.30 si terrà la celebrazione della Passione del Signore.

Il Sabato santo, giornata dedicata al silenzio e alla meditazione per il Cristo che giace nel sepolcro, inizierà alle 8 con l'ufficio delle letture e le lodi e terminerà alle 21 con l'inizio della veglia pasquale.

Domenica 17 alle 11 il vescovo Solmi celebrerà in cattedrale la messa per la Pasqua di risurrezione, mentre alle 17 ci saranno i vespri battesimali.

La voglia di pace sarà il filo rosso che accompagnerà tutte le celebrazioni della Settimana santa, come dimostrato dalle parole dello stesso vescovo Solmi durante la Via Crucis. «Abbiamo visto il tradimento dei potenti e speriamo veramente in una pace che nasca dalla convinzione dei popoli, una presa di coscienza forte per dire basta a questo orrore». Un monito forte, indirizzato al cuore e alle coscienze di chi può far tacere le armi. Ma invece non ha ancora smesso di seminare morte.

r.c.