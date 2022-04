Non saranno abbattuti i due storici platani in piazzale della Pace

Il Comune non abbatterà i due storici platani di piazza della Pace dichiarati a rischio da perizie effettuate nei mesi scorsi. Per quello cosiddetto di Maria Luigia in mezzo al prato sarà necessaria una transennatura definitiva per 8 metri dopo che sono state messe per ora quelle provvisorie. Per l’altro, su via Garibaldi, una seconda perizia ha escluso la necessità di abbattimento prevista da una prima perizia e si faranno interventi specifici di salvaguardia. Lo ha annunciato Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Occhi (Lega).

Sarà la Provincia a realizzare la strada di collegamento prevista da via Burla fino a via Mantova all’altezza di Bogolese prevista da un accordo fra Comune di Parma e società privata attuatrice dell’Ikea che risale al 2007. Da allora il

Costo è salito da 2 mln e 900mila euro a 4 mln e 200mila euro. I fondi mancanti saranno messi da Provincia e dai comuni di Parma e Sorbolo Mezzani. In arrivo c’è il progetto esecutivo poi si andrà all’appalto dei lavori. Lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Occhi.

Presto verrà effettuata una pulitura straordinaria delle vasche un tempo usate per la pulitura delle barbabietole oggi piene di rifiuti abbandonati. Lo ha annunciato l’assessore Benassi rispondendo a Pezzuto. L’assessore Rossi ha invece risposto a Bonetti che gli abbonamenti Tep agevolati per disabili non sono disponibili a causa della Regione che non ha ancora deliberato i fondi disponibili per il progetto Mi Muovo. L’assessore Casa ha invece annunciato che l’organico attuale dei vigili urbani è di 166 agenti che aumenteranno a 168 dal 20 aprile mentre nei prossimi mesi sono previste altre 19 assunzioni e ha detto che solo un paio di telecamere di sorveglianza di quelle presenti nel Comune non sono attive.

Da domani saranno esposti sulle strade di Parma, nelle plance pubblicitarie del Comune, manifesti non esplicitamente no war e anti Draghi e anti Ucraina oltre che manifesti no vax. A esporli l’associazione Omnia. Lo ha detto l’assessore Ferretti sottolineando che si tratta di manifesti legali e che il Comune non ha mezzi legali per impedirne l’esposizione anche se saranno fatte segnalazioni al Garante delle telecomunicazioni.