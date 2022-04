Rapina un bar e una farmacia nel giro di poche ore: arrestato dopo il secondo colpo

Due colpi in poche ore: prima in un bar poi in una farmacia. È un 49enne italiano, pregiudicato, l’uomo arrestato dai carabinieri del Radiomobile dei Carabinieri con l’accusa di rapina. L’uomo ha colpito verso le 11 al bar della stazione armato di un cutter azzurro; la stessa arma usata per provare a svaligiare verso le 14 la farmacia di via Trento. Ma se la prima razzia è riuscita, la seconda è fallita e il rapinatore è fuggito a mani vuote scappando verso via Venezia. Li lo hanno trovato i militari che lo hanno bloccato e portato in caserma dove è scattato l’arrresto. Ora si trova in cella