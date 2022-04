In casa aveva 2,5 kg di droga, fucili e una pistola con munizioni rubata a Zibello: arrestato 62enne

Alla Santa Barbara di Armi e munizioni ha unito anche la droga. E' così che nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato per detenzione illegale di munizioni ed arma comune da sparo, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione un 62enne italiano.

Grazie ad alcune testimonianze e segnalazioni, i militari avevano ormai acquisito elementi tali da ritenere che l'uomo potesse avere droga, armi e munizioni e a quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. Il 62enne sin da subito si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente, tentando in ogni modo di evitare l’ingresso in casa delle pattuglie. Una volta entrati, i carabinieri hanno trovato in un mobile dei fucili che il 62enne diceva di aver ereditato dal padre, ma senza alcuna autorizzazione di polizia.

All’interno di un altro mobile sono poi spuntati quasi due chili e mezzo di droga, tra hashish e marijuana. E una pistola con munizioni rubata più di un anno fa da un’abitazione a Polesine Zibello.

L'uomo, una volta arrestato, è stato portato nel carcere di via Burla.

I carabinieri ribadiscono quanto sia di fondamentale importanza la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza, invitata a segnalare eventuali episodi di cui è stata testimone. Come, ad esempio, ha fatto chi ha fornito l’attenta e precisa descrizione dell’autore della rapina di domenica al bar della Stazione Ferroviaria di Parma ed alla farmacia, che ha permesso alla pattuglia di arrestare subito il responsabile.