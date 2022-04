Piacenza-Parma 1-2. I Crociatini si aggiudicano a il titolo regionale con un turno di anticipo - Video

“Campioni!, Campioni!, Campioni!”, la torcida gialloblù riecheggia al termine di Piacenza-Parma 1-2, anticipo della 10^ Giornata del Girone di Ritorno del Campionato Regionale Under 14 PRO, Sabato 9 Aprile 2022, al campo sportivo “Cementirossi” di Ponte dell’Olio (PC), quando i giovanissimi bianco-crociati di Mister Andrea Zandonai corrono festanti verso la ramata: con questo successo, infatti, il Parma si aggiudica aritmeticamente, con un turno di anticipo (e ancor prima che le altre squadre scendessero in campo il giorno successivo), il titolo regionale di categoria.

Il Sassuolo (47), cui va la piazza d’onore, infatti, nonostante la vittoria per 3-1 sul Modena di Domenica 10, resta distante 5 punti dalla vetta occupata dai Crociatini (52) e da giocare resta solo l’ultima giornata: oggi, Martedì 12 Aprile 2002, alle ore 17, il Parma anticipa col San Marino Academy, mentre lo scontro delle ore 15 tra la terza e la seconda forza del torneo (Bologna, 42-Sassuolo, 47) non porterà comunque variazioni alla graduatoria finale per il podio.

Un successo, quello di Sabato scorso, che porta la firma di Djibril Diallo: il numero 7 Crociato, infatti, sigla entrambe le reti. Al 25′, dopo uno sviluppo sulla destra, c’è scarico al limite della dell’area per Diallo che calcia con parabola beffarda che scavalca il portiere (1-0). Dieci minuti dopo (35′), proprio allo scadere del primo tempo, i padroni di casa pareggiano, con Gabriele Desiderato che trasforma un calcio di rigore (1-1), ma in apertura di ripresa (2′ st) Adam Atraoui imbecca Francesco Arcuri in profondità che crossa per Diallo sul secondo palo che insacca di prima intenzione (1-2), regalandosi la doppietta personale e l’importante successo di squadra che vale il titolo regionale.

PIACENZA-PARMA 1-2 (10^ GIORNATA DI RITORNO DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 PRO)

Marcatori: 25′ e 2′ st Diallo, 35′ Desiderato (rig.)

PIACENZA – 1. Alessandro Ticchi; 2. Federico Asciano (Cap., 3′ st 15. Luca Spelta), 3. Giacomo Cavalli (V. Cap.); 4. Michele Terzi (15′ st 14. Lorenzo Prati), 5. Giacomo Muzio, 6. Ludovico Maria Pizzi; 7. Riccardo Demartini (3′ st 17. Marco Vitale), 8. Luca Nicola Carrettoni (15′ st 19. Matteo Hohota), 9. Tommaso Capurso (15′ st 16. Federico Simeone), 10. Gabriele Desiderato, 11. Gabriel Herzuah (3′ st 18. Mattia Martorelli). Allenatore: Gianluca Chierici

A disposizione: 12. Elia Burgazzoli; 13. Francesco Papamarenghi, 20. Antonio Pietro Pugliese

PARMA – 1. Alessandro Marini; 2. Davide Antonelli, 3. Alessandro Musiari (25′ st 16. Alessandro Villaggi); 4. Nicola Bellofiore (V. Cap., 1′ st 18. Dario Pio D’Amico, 5. Riccardo Chiesa (Cap.), 6. Simone Landini; 7. Djibril Diallo, 8. Matteo Maglione (10′ st 17. Giovanni Parafioriti), 9. Andrea Muto, 10. Adam Atraoui, 11. Francesco Arcuri (25′ st 20. Giacomo Bertolini). Allenatore: Andrea Zandonai

A disposizione: 12. Giovanni Groppi; 13. Gabriele Bellini, 14. Nicolò Inzani, 15. Pietro Fiorasi, 19. Alberto Mezzadri

Arbitro: Sig. Provenzani della Sezione A.I.A. di Piacenza

Ammonito: Bellofiore