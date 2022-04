Aeroporto Verdi: in estate i voli per Corsica, Elba, Sharm e Cannes - Video

Aeroporto Verdi: in estate i voli per Corsica, Elba, Sharm e Cannes. E' ciò che è emerso a Parma Europa.

Il presidente Sogeap Dalla Rosa Prati ha svelato alcuni voli che prenderanno il via nei prossimi mesi. «La tratta Parma Parigi partirà tra ottobre e novembre. Stiamo parlando sia con la Regione che con il Comune. Abbiamo contatti con tre compagnie aeree». Per l'estate annuncia invece i voli per «Trapani, Lampedusa, Catania, Cagliari, Malta, Chisinau, Oblia Ajaccio, Cannes, Elba e poi Sharm el-Sheikh, una volta alla settimana. Poi ci sono trattative per la Grecia e la Spagna».

