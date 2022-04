Nuova scuola "a rotazione" per gli istituti di viale Maria Luigia

La Provincia realizzerà una nuova scuola in via Pintor, per rispondere ai bisogni crescenti di spazi degli istituti superiori di viale Maria Luigia.

Si tratterà di una scuola «a rotazione», funzionale a tutti i plessi della zona (Romagnosi, Ulivi, Rondani e Melloni), che prenderà il posto dell'edificio che si trova in via Monte Nero,16 (all'angolo con via Pintor), attualmente in disuso.