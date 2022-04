Il menù dei figli? Arriva direttamente sul cellulare dei genitori

Il menù scolastico arriva direttamente sul cellulare dei genitori, che potranno ricevere comunicazioni, aggiornamenti, consultare la carta con i piatti e richiedere diete personalizzate per i propri figli. Quest’importante novità arriva grazie all’app «Parma@tavola»: la nuova applicazione del Comune di Parma, già disponibile per essere scaricata sui vari dispositivi, che, grazie all’autenticazione con Spid, permette a chi è iscritto al servizio di ristorazione del Comune di usufruire di questo innovativo servizio.

L’app è stata presentata ieri in municipio da Ines Seletti, assessore all’Innovazione tecnologica e all’Educazione, Donatella Corchia, responsabile della struttura operativa Transizione digitale, Simone Lanfranchi, referente area sviluppo tecnologico Servizi Educativi, e Annalisa Fortini, referente della ristorazione scolastica. «È una giornata importante, perché parte ufficialmente un nuovo servizio online del Settore Educativo del Comune in collaborazione con il Laboratorio Aperto di Parma - ha spiegato l’assessore Seletti -: nasce l’app Parma@tavola, che vuole promuovere stili di vita sani e che permetterà a tutti i genitori dei bambini, che frequentano le mense nelle nostre scuole, di poter essere aggiornati sul menù dei propri figli. Le famiglie, grazie all’app, potranno conoscere l’attenzione che c’è nella creazione dei menù scolastici, elaborati da nutrizionisti, e avranno anche la possibilità di creare una dieta equilibrata per l’intero nucleo familiare. La qualità dei menù delle nostre mense - ha sottolineato - non a caso è stata inserita al secondo posto nel rating nazionale di Food Insider».

«L’app è stata sviluppata per dare comunicazioni mirate sul servizio della mensa scolastica ai genitori dei bimbi iscritti - ha aggiunto Annalisa Fortini -. Permette anche, da parte dei rappresentanti, la compilazione della “scheda sopralluogo” della commissione mensa e la visualizzazione delle statistiche dei consumi nelle strutture gestite dal servizio ristorazione». La realizzazione dell’app è stata possibile anche grazie al contributo dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.