Ore 3.30, scatta l'allarme alla Cassa Padana: fatto esplodere il bancomat, ma il colpo fallisce

L'allarme è risuonato alle 3:30 e una pattuglia della Squadra Volanti della Questura si è immediatamente diretta alla filiale della Cassa padana in largo Cacciari, laterale di via Mantova.

E una volta sul posto hanno appurato che il bancomat era stato fatto esplodere. Probabilmente i ladri sono stati disturbati o hanno capito di aver troppo poco tempo per agire: la cassaforte infatti era anocra lì e non è risultata forzata

Oltre agli agenti della Volante, sono intervenute la Squadra mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi.

In corso indagini per risalire agli autori del tentato furto.