Rompe il vetro di un bar ma non trova soldi in cassa: individuato e denunciato

Il blitz l'ha tentato l'11 aprile alle 3.30 di notte, quando ha mandato in frantumi la finestra del bagno di un bar in stradello Sanseverino per poi riuscire ad entrare all'interno.

Una volta raggiunto il registratore di cassa aveva cercato di far bottino, ma non aveva trovato denaro contante. E a quel punto se n'è andato a mani vuote.

Sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza a permettere ai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente si risalire alla sua identità, rintracciarlo e denunciarlo per tentato furto aggravato. Si tratta di un uomo italiano sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine. E che allunga così il suo curriculum di malvivente.