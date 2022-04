Continuava a violare il divieto di dimora a Parma: 18enne arrestato in centro e portato in carcere

Ha ripetutamente violato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Parma, e ogni volta i carabinieri ne hanno fatto segnalazione al giudice. L'ultima è stata quella che ha infine fatto traboccare il vaso: trovato ancora una volta in centro, il 18enne è stato arrestato e portato in carcere.

Le porte dei cancelli di via Burla si sono aperte anche per un 27enne. Per un cumulo di pene l'uomo, individuato a Collecchio, è stato portato dai Carabinieri di Neviano in carcere, dove dovrà scontare più di 4 anni di reclusione.