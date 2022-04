Auto ribaltata a San Michele Tiorre e scontro tra auto e scooter a Moletolo: due feriti

Due interventi su incidenti da parte del 118 nelle ultime ore. Nella tarda serata di ieri un'ambulanza è arrivata in via Dante Alighieri a San Michele Tiorre per un'auto ribaltata lungo la provinciale. L'automobilista è stato aiutato a uscire dal veicolo e trasportato al Maggiore con ferite di media gravità.

Questa mattina alle 8 in via Botteri, nel quartiere artigianale di Moletolo, è invece avvenuto uno scontro tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio la persona in sella al motociclo, sbalzata sull'asfalto. E' stata trasportata al Maggiore in condizioni non preoccupanti.