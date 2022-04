Un pezzo di Parma se ne va: addio a Gianluca Montacchini

Le foto delle «prime» al Regio erano il suo "marchio di fabbrica": è morto oggi Gianluca Montacchini. Non solo foto ma anche tanta lirica, parmigianità, storia e aneddoti della nostra città. Viveva da acluni anni in Romagna. Era figlio dell’attore dialettale e fotografo, Alberto. Domani sulla Gazzetta di Parma in edicola, l'articolo e il ricordo completo.