550 mila euro dalla Chiesi per il parco dei Vecchi mulini, il Comune mette 700mila euro per rifare l’area verde di Via Mordacci

Occhi , capogruppo Lega, ha chiesto alla Giunta che “venga posticipato il termine di pagamento della prima rata della tassa rifiuti a dopo l’estate visti i prevedibili problemi finanziari che molte famiglie avranno con la l’arrivo delle bollette invernali di gas e luce. E a questo riguardo c’è l’esempio della Regione che ha posticipato il pagamento del bollo auto e sta pensando anche ad altri posticipi di pagamento“. Dalla Giunta non c’è però stata nessuna risposta a Occhi

Secondo consiglio comunale consecutivo che si è aperto con l’annuncio del costo di 240mila euro per la nuova segnaletica su cartelli gialli dei monumenti cittadini da parte dell’assessore alla Cultura Guerra che ha risposto a un’interrogazione di Roberti (Misto). I cartelli illustrativi di monumenti posizionati sono fin qui 59 su 63 individuati e il progetto si rifà a Parma capitale della cultura.

Il Comune dovrà pagare 7 milioni di euro in più di bollette per gas e luce per i primi mesi del 2022 fino ad agosto a causa dell’aumento dei costi dell’energia. È invece di 12 milioni il gettito Imu derivato dalla lotta all’evasione fiscale intrapresa dal Comune lo scorso anno a fronte dei 5 precedenti. C’è anche un aumento di 400mila euro nelle entrate ordinarie da Imu come effetto derivato degli accertamenti. L’aumento dei poteri degli ausiliari della sosta porterà invece 700mila euro di multe in più nelle casse del Comune. Questi sono i dati più salienti dell’ultima variazione al bilancio 2022 prima delle elezioni.

Il parco dei Vecchi mulini a San Leonardo sarà completamente ristrutturato grazie a un contributo di 550mila euro della ditta Chiesi già inserito nel bilancio comunale. Il Comune spenderà invece 700mila euro per rifare l’area verde di Via Mordacci alla Crocetta in stato di forte degrado.