Condannati a Parma tre ex manager di Bank of America

Il Tribunale di Parma ha condannato tre ex manager di Bank of America, su otto imputati, con l’accusa di bancarotta fraudolenta impropria, nell’ambito del processo sui finanziamenti delle attività della Parmalat in Sudamerica. Per l’accusa avrebbero continuato a concedere prestiti alla Parmalat, pur conoscendone la situazione finanziaria. I fatti risalgono alla fine degli anni Novanta.

Si tratta di Luca Sala, condannato a 7 anni, Luis Alfonso Moncada, 6 anni e 6 mesi, Antonio Luzi, 6 anni. Il Tribunale ha inoltre disposto la confisca di 45.115.780 dollari a Sala, 3.132.240 dollari a Moncada e 936.800 dollari a Luzi. Per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, saranno liquidati dai tre condannati, insieme al responsabile civile di Bank of America, in persona del legale rappresentante pro tempore, in sede civile. I giudici hanno disposto anche una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili, che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 3% dell’importo nominale del valore delle obbligazioni o azioni possedute, con il limite massimo di 5mila euro per ciascuna delle parti civili difese dall’avvocato Francesco Murgia